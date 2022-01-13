https://ria.ru/20220113/ssha-1767641771.html

Москва пока не планирует отвечать на санкции США, заявил Песков

Москва пока не планирует отвечать на санкции США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Москва пока не планирует отвечать на санкции США, заявил Песков

Москва пока не планирует отвечать на санкции и хочет надеяться, что это лишь громкие заявления и "бряцания", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:50

2022-01-13T12:50

2022-01-13T12:53

украина

сша

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва пока не планирует отвечать на санкции и хочет надеяться, что это лишь громкие заявления и "бряцания", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое "бряцание" - по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну", - сказал Песков журналистам.Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767507639.html

украина

сша

москва

россия

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украина, сша, москва, дмитрий песков, россия