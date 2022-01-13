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"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 13.01.2022
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург
Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:52
2022-01-13T03:52
2022-01-13T03:58
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м"
03:52 13.01.2022 (обновлено: 03:58 13.01.2022)
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург
Директор Центра Гамалеи Гинцбург: "Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе