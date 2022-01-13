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Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220113/sputnik-m-1767589924.html
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 13.01.2022
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург
Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:52
2022-01-13T03:58
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здоровье
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м"
03:52 13.01.2022 (обновлено: 03:58 13.01.2022)
 
"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург

Директор Центра Гамалеи Гинцбург: "Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе

© Фото : Софья Данилкина Упаковка вакцины для детей "Спутник М"
Упаковка вакцины для детей Спутник М - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Софья Данилкина
Упаковка вакцины для детей "Спутник М". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — сказал Гинцбург.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
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НаукаОбществоМоскваЗдоровьеАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник М"
 
 
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