https://ria.ru/20220113/sputnik-m-1767589924.html

"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург

"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 13.01.2022

"Спутник М" поступит в оборот на следующей неделе, сообщил Гинцбург

Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:52

2022-01-13T03:52

2022-01-13T03:58

наука

общество

москва

здоровье

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760706605_0:131:960:671_1920x0_80_0_0_88b98de9f873383605113be1a85a6e23.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м"