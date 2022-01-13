https://ria.ru/20220113/sputnik-1767750819.html

SpaceX успешно запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9

SpaceX успешно запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9 - РИА Новости, 13.01.2022

SpaceX успешно запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9

Компания SpaceX успешно запустила украинский спутник "Сич-2-30" на ракете-носителе Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, трансляцию компания вела в своем... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:21

2022-01-13T21:21

2022-01-13T21:22

спутник

украина

сша

флорида

spacex

космос - риа наука

spacex falcon 9

владимир зеленский

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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Компания SpaceX успешно запустила украинский спутник "Сич-2-30" на ракете-носителе Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, трансляцию компания вела в своем YouTube.Старт состоялся в 18.26 мск. После ракета-носитель успешно вернулась на стартовую площадку.Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успешный запуск аппарата. "Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже затаив дыхание следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно", - написал президент в своем Telegram-канале.Зеленский напомнил, что спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями. Это полностью украинская технология."Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство", - подчеркнул Зеленский.Спутник "Сич-2-30" предназначен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. То есть, это спутник для решения гражданских задач. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Как отмечается, "Сич-2-30" является первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите. Планируется, что к 2025 году будет создана группа из восьми украинских спутников на орбите Земли.Ранее Зеленский поручил запустить этот спутник. Бывший на тот момент министром по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский заявил, что украинское конструкторское бюро "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту спутника "Сич-2-30". По его словам, ISILAUNCH уполномочена SpaceX на продажу услуг по выводу спутников на орбиту. Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года.

https://ria.ru/20211222/mks-1764986222.html

https://ria.ru/20211227/rogozin-1765729643.html

https://ria.ru/20220104/musk-1766522341.html

украина

сша

флорида

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спутник, украина, сша, флорида, spacex, космос - риа наука, spacex falcon 9, владимир зеленский