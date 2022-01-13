Порошенко готовит спецоперацию против Зеленского

06:37 13.01.2022 (обновлено: 09:15 13.01.2022)
В Раде заявили о "спецоперации" Порошенко против Зеленского
Депутат Рады Гончаренко: возвращение Порошенко будет спецоперацией против Зеленского
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По его мнению, это будет "пинок ленивому актеру" — Зеленскому, который сейчас отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. Но это изменится после возвращения Порошенко, уверен Гончаренко.
"Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла, и только один человек замешкался, ну вот мы ему немножко поможем", — написал депутат.
Он добавил, что Зеленский долго готовился к этому моменту и даже взял два отпуска. По мнению Гончаренко, при возвращении бывшего президента действующему главе государства придется вернуться к управлению страной.
Порошенко 17 декабря отправился в дипломатическое турне, а через несколько дней после отъезда ему предъявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из непризнанных республик Донбасса. Порошенко все обвинения отверг и пообещал вернуться на Украину 17 января.
На родине экс-президенту грозит арест: в офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд отправить его под стражу, но с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия Порошенко "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.