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Порошенко готовит спецоперацию против Зеленского
В Раде заявили о "спецоперации" Порошенко против Зеленского - РИА Новости, 13.01.2022
Порошенко готовит спецоперацию против Зеленского
Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:37
2022-01-13T09:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
алексей гончаренко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.По его мнению, это будет "пинок ленивому актеру" — Зеленскому, который сейчас отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. Но это изменится после возвращения Порошенко, уверен Гончаренко.Он добавил, что Зеленский долго готовился к этому моменту и даже взял два отпуска. По мнению Гончаренко, при возвращении бывшего президента действующему главе государства придется вернуться к управлению страной.Порошенко 17 декабря отправился в дипломатическое турне, а через несколько дней после отъезда ему предъявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из непризнанных республик Донбасса. Порошенко все обвинения отверг и пообещал вернуться на Украину 17 января. На родине экс-президенту грозит арест: в офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд отправить его под стражу, но с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия Порошенко "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, алексей гончаренко
06:37 13.01.2022 (обновлено: 09:15 13.01.2022)
 
В Раде заявили о "спецоперации" Порошенко против Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: возвращение Порошенко будет спецоперацией против Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По его мнению, это будет "пинок ленивому актеру" — Зеленскому, который сейчас отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. Но это изменится после возвращения Порошенко, уверен Гончаренко.

"Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла, и только один человек замешкался, ну вот мы ему немножко поможем", — написал депутат.

Он добавил, что Зеленский долго готовился к этому моменту и даже взял два отпуска. По мнению Гончаренко, при возвращении бывшего президента действующему главе государства придется вернуться к управлению страной.
Порошенко 17 декабря отправился в дипломатическое турне, а через несколько дней после отъезда ему предъявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из непризнанных республик Донбасса. Порошенко все обвинения отверг и пообещал вернуться на Украину 17 января.
На родине экс-президенту грозит арест: в офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд отправить его под стражу, но с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия Порошенко "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
02:07
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьАлексей Гончаренко
 
 
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