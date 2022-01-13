https://ria.ru/20220113/spetsoperatsiya-1767592278.html

Порошенко готовит спецоперацию против Зеленского

В Раде заявили о "спецоперации" Порошенко против Зеленского - РИА Новости, 13.01.2022

Порошенко готовит спецоперацию против Зеленского

Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T06:37

2022-01-13T06:37

2022-01-13T09:15

в мире

украина

киев

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

алексей гончаренко

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возвращение на Украину экс-президента Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы государства Владимира Зеленского, заявил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.По его мнению, это будет "пинок ленивому актеру" — Зеленскому, который сейчас отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире. Но это изменится после возвращения Порошенко, уверен Гончаренко.Он добавил, что Зеленский долго готовился к этому моменту и даже взял два отпуска. По мнению Гончаренко, при возвращении бывшего президента действующему главе государства придется вернуться к управлению страной.Порошенко 17 декабря отправился в дипломатическое турне, а через несколько дней после отъезда ему предъявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из непризнанных республик Донбасса. Порошенко все обвинения отверг и пообещал вернуться на Украину 17 января. На родине экс-президенту грозит арест: в офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд отправить его под стражу, но с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия Порошенко "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, алексей гончаренко