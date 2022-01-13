12:19 13.01.2022 (обновлено: 13:43 13.01.2022)
Сотрудники МЧС из ЕАО спасли собаку со щенками от голодной смерти
Сотрудники МЧС из ЕАО достали из-под бетонных плит собаку и двух ее щенят
© ГУ МЧС России по Еврейской автономной области Щенок, извлеченный спасателями из-под под бетонной плиты в Биробиджане. Кадр из видео
Щенок, извлеченный спасателями из-под под бетонной плиты в Биробиджане. Кадр из видео
ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Спасатели из Еврейской АО достали из-под бетонных плит собаку и двоих ее щенят, которые могли погибнуть от голода, сообщает главное управление МЧС по области.
"Сразу три жизни удалось сегодня спасти! Собачья семья замерзала в канаве под бетонными плитами с Нового года. Их подкармливали добрые женщины. Сегодня они обратились к спасателям за помощью: четвероногая мать перестала выходить за едой", — отметили в ведомстве.
Сотрудники рассказали, что операция заняла почти три часа: они изготовили многометровый инструмент, обмотали его ветошью, расчистили территорию от снега, долго и осторожно выманивали животных.
"Щель, в которую забились собаки, сквозная, но очень узкая — всего сантиметров 30 в ширину и метров десять в длину: взрослый человек туда не протиснется. Животные находились где-то посередине этого прохода. Мать-собака постоянно сдирала ветошь, и все приходилось начинать заново… В итоге бетонную щель загерметизировали с двух сторон", — разъяснили спасатели.
Теперь спасенные животные в тепле у волонтеров, но малыши быстро подрастут, и им нужен будет свой дом. Спасатели призвали местных жителей обращаться к ним за питомцами.
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