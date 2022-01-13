https://ria.ru/20220113/spasenie-1767633439.html

Сотрудники МЧС из ЕАО спасли собаку со щенками от голодной смерти

Сотрудники МЧС из ЕАО спасли собаку со щенками от голодной смерти - РИА Новости, 13.01.2022

Сотрудники МЧС из ЕАО спасли собаку со щенками от голодной смерти

Спасатели из Еврейской АО достали из-под бетонных плит собаку и двоих ее щенят, которые могли погибнуть от голода, сообщает главное управление МЧС по области. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:19

2022-01-13T12:19

2022-01-13T13:43

хорошие новости

общество

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Спасатели из Еврейской АО достали из-под бетонных плит собаку и двоих ее щенят, которые могли погибнуть от голода, сообщает главное управление МЧС по области."Сразу три жизни удалось сегодня спасти! Собачья семья замерзала в канаве под бетонными плитами с Нового года. Их подкармливали добрые женщины. Сегодня они обратились к спасателям за помощью: четвероногая мать перестала выходить за едой", — отметили в ведомстве.Сотрудники рассказали, что операция заняла почти три часа: они изготовили многометровый инструмент, обмотали его ветошью, расчистили территорию от снега, долго и осторожно выманивали животных.Теперь спасенные животные в тепле у волонтеров, но малыши быстро подрастут, и им нужен будет свой дом. Спасатели призвали местных жителей обращаться к ним за питомцами.

https://ria.ru/20211201/sobaka-1761628606.html

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общество, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)