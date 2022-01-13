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Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube
Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube - РИА Новости, 13.01.2022
Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube
Видео с детской песней "Baby Shark Dance" ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:12
2022-01-13T16:12
2022-01-13T16:12
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Видео с детской песней "Baby Shark Dance" ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель ролика южнокорейская компания Pinkfong.В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.Отмечается, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет."Baby Shark" была выпущена в июне 2016 года и стала очень популярной благодаря запоминающемуся мотиву и фразе "Baby shark, ту-ту ту-ру ту-ту".В ноябре 2020 года песенка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав тогда семь миллиардов просмотров. С тех пор она удерживает этот титул.
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youtube, новости культуры, музыка
Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube
Детская песня "Baby Shark" первой в мире набрала десять миллиардов просмотров на YouTube
СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Видео с детской песней "Baby Shark Dance" ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель ролика южнокорейская компания Pinkfong.
В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.
"Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его", — говорится в официальном Facebook-аккаунте компании.
Отмечается, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет.
"Baby Shark" была выпущена в июне 2016 года и стала очень популярной благодаря запоминающемуся мотиву и фразе "Baby shark, ту-ту ту-ру ту-ту".
В ноябре 2020 года песенка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав тогда семь миллиардов просмотров. С тех пор она удерживает этот титул.