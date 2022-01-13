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Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube

Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube - РИА Новости, 13.01.2022

Песня "Baby Shark" первой набрала десять миллиардов просмотров на YouTube

Видео с детской песней "Baby Shark Dance" ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:12

2022-01-13T16:12

2022-01-13T16:12

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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Видео с детской песней "Baby Shark Dance" ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель ролика южнокорейская компания Pinkfong.В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.Отмечается, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет."Baby Shark" была выпущена в июне 2016 года и стала очень популярной благодаря запоминающемуся мотиву и фразе "Baby shark, ту-ту ту-ру ту-ту".В ноябре 2020 года песенка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав тогда семь миллиардов просмотров. С тех пор она удерживает этот титул.

https://ria.ru/20210310/soyuzmultfilm-1600424293.html

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