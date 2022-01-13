https://ria.ru/20220113/sochi-1767598688.html
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи - РИА Новости, 13.01.2022
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца 13 января в горном кластере Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:03
2022-01-13T09:03
2022-01-13T09:03
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 13 янв – РИА Новости. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца 13 января в горном кластере Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 05.00-07.00 и до конца дня 13 января в предгорной и горной зоне города Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют обращать внимание на воздушные линии электропередач. Городская администрация также призывает горожан оставаться дома и не совершать прогулок в горы.
https://ria.ru/20220110/sochi-1767180977.html
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
МЧС: в горах Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях