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МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи - РИА Новости, 13.01.2022
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца 13 января в горном кластере Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:03
2022-01-13T09:03
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 13 янв – РИА Новости. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца 13 января в горном кластере Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 05.00-07.00 и до конца дня 13 января в предгорной и горной зоне города Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют обращать внимание на воздушные линии электропередач. Городская администрация также призывает горожан оставаться дома и не совершать прогулок в горы.
https://ria.ru/20220110/sochi-1767180977.html
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:03 13.01.2022
 
МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи

МЧС: в горах Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевочка лепит снеговика в центре Сочи
Девочка лепит снеговика в центре Сочи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Девочка лепит снеговика в центре Сочи
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СОЧИ, 13 янв – РИА Новости. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца 13 января в горном кластере Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 05.00-07.00 и до конца дня 13 января в предгорной и горной зоне города Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на воздушные линии электропередач. Городская администрация также призывает горожан оставаться дома и не совершать прогулок в горы.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 18:23Туризм
В Сочи в 2022 году ожидают семь миллионов туристов
 
Краснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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