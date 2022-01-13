https://ria.ru/20220113/snegopad-1767691678.html

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 13.01.2022

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:02

2022-01-13T16:02

2022-01-13T16:02

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21.00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в 16.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков."Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в пятницу утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.Заместитель мэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20220113/sneg-1767439613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы