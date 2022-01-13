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https://ria.ru/20220113/snegopad-1767691678.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 13.01.2022
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:02
2022-01-13T16:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21.00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в 16.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков."Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в пятницу утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.Заместитель мэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20220113/sneg-1767439613.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
16:02 13.01.2022
 

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21.00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в 16.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.
"Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в пятницу утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Заместитель мэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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