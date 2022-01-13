https://ria.ru/20220113/smi-1767708184.html
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ
Премьер-министр Михаил Мишустин в День российской печати вручил премии правительства в области СМИ за 2021 год. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:11
2022-01-13T17:11
2022-01-13T18:22
общество
москва
вгтрк
михаил мишустин
рсфср
борис корчевников
день российской печати
кирилл вышинский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в День российской печати вручил премии правительства в области СМИ за 2021 год.В частности, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил высокую награду за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов.Премией в этом году также отметили тележурналиста и продюсера Алексея Пиманова, продюсера Первого канала Татьяну Бодрову, главного редактора "Учительской газеты" Арслана Хасавова, специального корреспондента ВГТРК Гульшат Балтаеву, секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, а также его сотрудников: Александра Егорцева, Ивана Куприянова, Веронику Иващенко и других.Всего лауреатов наградили в 20 номинациях.Мишустин поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу по борьбе с распространением коронавируса.Он отметил, что в последнее время многое в работе СМИ изменилось: стало меньше массовых мероприятий, интервью начали проводить онлайн, изменились технологии выпуска телевизионных передач и газет в период временных ограничений."Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальности и умения работать в команде. И главное — всегда готовы чутко прислушиваться к людям, к аудитории ваших программ, изданий. Это очень нужное качество для каждого журналиста, где бы он ни работал", — подчеркнул Мишустин.Премьер поблагодарил журналистов за подробное освещение работы по реализации национальных целей развития, обозначенных Владимиром Путиным."Хочу еще раз поблагодарить всех за преданность своему делу, пожелать удачи в вашей профессиональной деятельности, которой вы посвятили свою жизнь", — заключил председатель правительства.День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".
https://ria.ru/20220113/pechat-1767292637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вгтрк, михаил мишустин, рсфср, борис корчевников, день российской печати, кирилл вышинский, россия
17:11 13.01.2022 (обновлено: 18:22 13.01.2022)
Мишустин вручил премии правительства в области СМИ
Премьер Мишустин вручил премии правительства 2021 года в области СМИ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
в День российской печати вручил премии правительства в области СМИ за 2021 год.
В частности, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
получил высокую награду за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов.
Премией в этом году также отметили тележурналиста и продюсера Алексея Пиманова
, продюсера Первого канала Татьяну Бодрову, главного редактора "Учительской газеты" Арслана Хасавова, специального корреспондента ВГТРК
Гульшат Балтаеву, секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова
, а также его сотрудников: Александра Егорцева, Ивана Куприянова, Веронику Иващенко и других.
Всего лауреатов наградили в 20 номинациях.
Мишустин поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу по борьбе с распространением коронавируса.
"Многие журналисты и редакторы боролись с недостоверной информацией или, как сегодня говорят, с фейками, помогая людям разобраться в том, как уберечь себя и своих близких от болезни. И ваше ответственное отношение сыграло огромную роль в этом. Убедило десятки тысяч людей сделать правильный выбор и обезопасить себя и окружающих. Ваша принципиальная позиция, профессиональный подход к изложению фактов, стремление дать как можно более объективную картину текущих событий действительно необходимы для граждан нашей большой страны и для других людей", — сказал премьер.
Он отметил, что в последнее время многое в работе СМИ изменилось: стало меньше массовых мероприятий, интервью начали проводить онлайн, изменились технологии выпуска телевизионных передач и газет в период временных ограничений.
"Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальности и умения работать в команде. И главное — всегда готовы чутко прислушиваться к людям, к аудитории ваших программ, изданий. Это очень нужное качество для каждого журналиста, где бы он ни работал", — подчеркнул Мишустин.
Премьер поблагодарил журналистов за подробное освещение работы по реализации национальных целей развития, обозначенных Владимиром Путиным
.
"Хочу еще раз поблагодарить всех за преданность своему делу, пожелать удачи в вашей профессиональной деятельности, которой вы посвятили свою жизнь", — заключил председатель правительства.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве
вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".