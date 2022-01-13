https://ria.ru/20220113/smi-1767688986.html
Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете
Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете - РИА Новости, 13.01.2022
Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете
Авторы популярных информационных площадок в интернете должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации (СМИ), считает председатель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:51
2022-01-13T15:51
2022-01-13T15:51
общество
технологии
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авторы популярных информационных площадок в интернете должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации (СМИ), считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По его словам, следствие не оставляет без внимания "спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы", в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно. Бастрыкин добавил, что с учетом этого, а также специфики работы следствия распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования."В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
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РИА Новости
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общество, технологии, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете
Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете наравне со СМИ