https://ria.ru/20220113/smi-1767688986.html

Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете

Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин: инфлюэнсеры должны нести ответственность за публикации в рунете

Авторы популярных информационных площадок в интернете должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации (СМИ), считает председатель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:51

2022-01-13T15:51

2022-01-13T15:51

общество

технологии

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авторы популярных информационных площадок в интернете должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации (СМИ), считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По его словам, следствие не оставляет без внимания "спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы", в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно. Бастрыкин добавил, что с учетом этого, а также специфики работы следствия распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования."В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767153466.html

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общество, технологии, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)