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Рост смертности от болезней сердца удалось сдержать, заявили в Минздраве
Рост смертности от болезней сердца удалось сдержать, заявили в Минздраве - РИА Новости, 13.01.2022
Рост смертности от болезней сердца удалось сдержать, заявили в Минздраве
Взрывной характер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России, несмотря на борьбу с пандемией, удалось сдержать, заявил заместитель министра... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:06
2022-01-13T17:06
2022-01-13T17:06
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывной характер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России, несмотря на борьбу с пандемией, удалось сдержать, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Несмотря на коронавирусную инфекцию, нам все-таки удалось сдержать тот взрывной характер, который мы могли бы иметь в части показателей смертности, у пациентов именно с болезнями системы кровообращения", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.Он отметил, что произошло это в том числе благодаря реализации федерального проекта, в рамках которого были разработаны региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Кроме того, по словам Камкина, значимую роль в сдерживании роста смертности сыграло лекарственное обеспечение граждан, которые уже пережили сосудистые катастрофы, чтобы избежать рецидива в будущем."В прошлом году эта программа была расширена до двух лет, они получают всю необходимую лекарственную терапию. Сейчас мы вместе с экспертами готовим предложения по расширению категорий граждан, которые могут обеспечиваться этими лекарственными препаратами бесплатно и по расширению именно перечня лекарственных препаратов для более эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил Камкин.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765452335.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, смертность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Рост смертности от болезней сердца удалось сдержать, заявили в Минздраве
Замглавы Минздрава Камкин: резкий рост смертности от болезней сердца удалось сдержать
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Взрывной характер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России
, несмотря на борьбу с пандемией, удалось сдержать, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Несмотря на коронавирусную инфекцию, нам все-таки удалось сдержать тот взрывной характер, который мы могли бы иметь в части показателей смертности, у пациентов именно с болезнями системы кровообращения", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.
Он отметил, что произошло это в том числе благодаря реализации федерального проекта, в рамках которого были разработаны региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, по словам Камкина, значимую роль в сдерживании роста смертности сыграло лекарственное обеспечение граждан, которые уже пережили сосудистые катастрофы, чтобы избежать рецидива в будущем.
"В прошлом году эта программа была расширена до двух лет, они получают всю необходимую лекарственную терапию. Сейчас мы вместе с экспертами готовим предложения по расширению категорий граждан, которые могут обеспечиваться этими лекарственными препаратами бесплатно и по расширению именно перечня лекарственных препаратов для более эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил Камкин.