https://ria.ru/20220113/sk-1767617657.html

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании подростка - РИА Новости, 13.01.2022

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

Правоохранителям в Омске при задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки пришлось снимать мужчину с дерева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:03

2022-01-13T11:03

2022-01-13T13:29

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правоохранителям в Омске при задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки пришлось снимать мужчину с дерева, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 15-летней девочки... Подозреваемый, ранее 8 раз судимый за кражи чужого имущества задержан. Потерпевшая находится в больнице", - сказали в ведомстве.По версии следствия, сегодня ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. Приехавшие полицейские нашли подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице.

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омск

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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), россия