Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220113/siriya-1767693012.html
Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии
Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии - РИА Новости, 13.01.2022
Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:08
2022-01-13T16:08
война в сирии
в мире
израиль
сирия
владимир путин
россия
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759074162_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_a502adbfb43a05517a9724e0f4d95ee0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20220113/putin-1767691508.html
израиль
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759074162_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0f6c6a22a1beaedbce4cd105b65a31ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, владимир путин, россия, нафтали беннет
16:08 13.01.2022
 
Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии

Президент Путин обсудил с премьером Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии

© AFP 2021 / Giuseppe CacaceАвиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
16:02
Путин сообщил премьеру Израиля о подходах к урегулированию на Украине
 
Война в СирииВ миреИзраильСирияВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
01:36Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по РоссииСалливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по УкраинеДепутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"