https://ria.ru/20220113/siriya-1767693012.html

Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии

Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии - РИА Новости, 13.01.2022

Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:08

2022-01-13T16:08

2022-01-13T16:08

война в сирии

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израиль

сирия

владимир путин

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нафтали беннет

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Беннет условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20220113/putin-1767691508.html

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в мире, израиль, сирия, владимир путин, россия, нафтали беннет