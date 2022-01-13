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Из-за решений Польши умирают национальные символы Белоруссии
В Белоруссии заявили о неожиданных последствиях борьбы Польши с мигрантами - РИА Новости, 13.01.2022
Из-за решений Польши умирают национальные символы Белоруссии
На границе с Польшей начали погибать зубры, которые серьезно травмируются от колючей проволоки, установленной с польской стороны, заявили в Погранкомитете... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:52
2022-01-13T17:52
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На границе с Польшей начали погибать зубры, которые серьезно травмируются от колючей проволоки, установленной с польской стороны, заявили в Погранкомитете Белоруссии."В отличие от белорусского сигнализационного комплекса, польская "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных", — говорится в сообщении, которое приводит Sputnik Ближнее зарубежье.По словам пограничников, с белорусской стороны специально предусмотрены разрывы и проходы, чтобы животные могли беспрепятственно перемещаться по Беловежской пуще, которая разделена между двумя государствами.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
https://ria.ru/20220110/granitsa-1767144745.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:52 13.01.2022
 
В Белоруссии заявили о неожиданных последствиях борьбы Польши с мигрантами

Белоруссия обвинила Польшу в смерти зубра из-за ситуации с мигрантами

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На границе с Польшей начали погибать зубры, которые серьезно травмируются от колючей проволоки, установленной с польской стороны, заявили в Погранкомитете Белоруссии.
"В отличие от белорусского сигнализационного комплекса, польская "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных", — говорится в сообщении, которое приводит Sputnik Ближнее зарубежье.
По словам пограничников, с белорусской стороны специально предусмотрены разрывы и проходы, чтобы животные могли беспрепятственно перемещаться по Беловежской пуще, которая разделена между двумя государствами.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:19
В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы
В ноябре прошлого года у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере у границы с Польшей оставались около 600 беженцев.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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