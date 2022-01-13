https://ria.ru/20220113/shpionazh-1767714213.html
Британских депутатов уведомили о шпионаже со стороны Китая, сообщили СМИ
Британских депутатов уведомили о шпионаже со стороны Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2022
Британских депутатов уведомили о шпионаже со стороны Китая, сообщили СМИ
Британские депутаты получили от ведомства контрразведки MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая, пишет британская газета Sun. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:36
2022-01-13T17:36
2022-01-13T17:36
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гонконг
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ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Британские депутаты получили от ведомства контрразведки MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая, пишет британская газета Sun.По данным издания, политики были предупреждены об угрозе китайского шпионажа со стороны некоей Кристин Ли."В уведомлении содержится четкое предупреждение о том, что госпожа Ли подозревается во вмешательстве в парламентскую демократию в этой стране от имени Китая", - пишет газета со ссылкой на источник.В предупреждающей записке, разосланной депутатам службой безопасности спикера парламента, говорится: “Я пишу, чтобы обратить ваше внимание на прилагаемое предупреждение о вмешательстве, выпущенное Службой безопасности MI5, о деятельности частного лица Кристин Ли, которая занималась деятельностью по политическому вмешательству от имени Коммунистической партии Китая, взаимодействуя с членами здесь, в парламенте, и связанными с ними политическими организациями".Также указывается, что Ли способствовала финансовым пожертвованиям действующим и начинающим парламентариям от имени иностранных граждан, базирующихся в Гонконге и Китае.Отмечается, что на данном этапе ни один член парламента не подозревается в совершении каких-либо преступлений, и в центре внимания расследования MI5 находятся китайские власти и их попытки нанести ущерб Великобритании. Ли не была арестована, но по-прежнему находится под следствием служб безопасности. Считается, что она все еще находится в Великобритании и руководит юридической фирмой с офисами в Лондоне и Пекине.Издание добавило, что палата общин британского парламента никак не прокомментировала эту информацию.
https://ria.ru/20211216/shpionazh-1764145212.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/shpionazh-1587574010.html
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в мире, китай, лондон, гонконг, служба безопасности великобритании mi5
Британских депутатов уведомили о шпионаже со стороны Китая, сообщили СМИ
Sun: британские депутаты получили от MI5 уведомление о шпионаже со стороны Китая
ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости.
Британские депутаты получили от ведомства контрразведки MI5
уведомление о шпионаже со стороны Китая
, пишет британская газета Sun
.
По данным издания, политики были предупреждены об угрозе китайского шпионажа со стороны некоей Кристин Ли.
"В уведомлении содержится четкое предупреждение о том, что госпожа Ли подозревается во вмешательстве в парламентскую демократию в этой стране от имени Китая", - пишет газета со ссылкой на источник.
В предупреждающей записке, разосланной депутатам службой безопасности спикера парламента, говорится: “Я пишу, чтобы обратить ваше внимание на прилагаемое предупреждение о вмешательстве, выпущенное Службой безопасности MI5, о деятельности частного лица Кристин Ли, которая занималась деятельностью по политическому вмешательству от имени Коммунистической партии Китая, взаимодействуя с членами здесь, в парламенте, и связанными с ними политическими организациями".
Также указывается, что Ли способствовала финансовым пожертвованиям действующим и начинающим парламентариям от имени иностранных граждан, базирующихся в Гонконге
и Китае.
Отмечается, что на данном этапе ни один член парламента не подозревается в совершении каких-либо преступлений, и в центре внимания расследования MI5 находятся китайские власти и их попытки нанести ущерб Великобритании
. Ли не была арестована, но по-прежнему находится под следствием служб безопасности. Считается, что она все еще находится в Великобритании и руководит юридической фирмой с офисами в Лондоне
и Пекине
.
Издание добавило, что палата общин британского парламента никак не прокомментировала эту информацию.