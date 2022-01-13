https://ria.ru/20220113/sholts-1767750915.html

Стало известно о слежке Штази за Шольцем, некоторые данные передавали в КГБ

Стало известно о слежке Штази за Шольцем, некоторые данные передавали в КГБ - РИА Новости, 13.01.2022

Стало известно о слежке Штази за Шольцем, некоторые данные передавали в КГБ

Министерство госбезопасности ГДР, прекратившей существование в октябре 1990 года, следило за нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем, некоторые сообщения... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:19

2022-01-13T21:19

2022-01-13T21:38

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Министерство госбезопасности ГДР, прекратившей существование в октябре 1990 года, следило за нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем, некоторые сообщения отправлялись в Москву, сообщает издание Bild со ссылкой на размещенные в госархиве документы указанной спецслужбы.Подав соответствующий запрос, журналисты получили документы из архива восточногерманской спецслужбы, широко известной по сокращенному названию Штази. Они выяснили, что Шольц попадал в поле ее внимания не только в ходе визитов в ГДР по линии молодежной организации Социал-демократической партии Германии (СДПГ), но и собственно в Западной Германии.С 1978 по 1987 год агенты внешней разведки ГДР сообщали минимум 19 раз о Шольце и его деятельности в молодежной организации СДПГ. В частности, о нем докладывал не менее 12 раз член СДПГ, экономист Курт Ванд из Гамбурга, чей отец был коммунистом, сидел в концлагере, а позже работал на Штази. Как сообщила Bild сотрудница архива Штази Даниэла Мюнкель, в электронной базе спецслужбы, где упоминается Шольц, речь идет о работе гамбургского молодежного отделения, конфликтах и течениях в нем.Некоторые сообщения по Шольцу Штази передавала в КГБ СССР. Так, в Москву ушла подготовленная в 1982 году Вандом справка "Оценка Федерального конгресса молодых социалистов", где упоминался Шольц. Эти документы в Германии не сохранились, но, как отмечает издание, могли сохраниться в России. Сама практика передачи таких сведений была "не редкостью", пояснила Мюнкель. "В СССР был большой интерес к политической ситуации и политическому раскладу в Федеративной Республике - это касалось и молодых социалистов", - пояснила она.Новость прокомментировал и сам Шольц. "Разумеется, я знаю, что за мной вели слежку. Это не здорово, но так уж сложилось", - заявил Шольц на пресс-конференции в четверг.

https://ria.ru/20220113/sholts-1767743639.html

https://ria.ru/20220112/sholts-1767518778.html

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в мире, германия, москва, олаф шольц, россия