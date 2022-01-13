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Шольц сделал вывод по итогам переговоров России и стран Запада
Шольц сделал вывод по итогам переговоров России и стран Запада - РИА Новости, 13.01.2022
Шольц сделал вывод по итогам переговоров России и стран Запада
Переговоры стран Запада с Россией по вопросам безопасности являются сложными, но в равной степени они и необходимы для достижения "общей безопасности" в Европе, РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:56
2022-01-13T19:56
в мире
сша
марк рютте
нато
совет россия-нато
обсе
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости. Переговоры стран Запада с Россией по вопросам безопасности являются сложными, но в равной степени они и необходимы для достижения "общей безопасности" в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы – между Россией и США, в рамках в Совета Россия-НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно – все видят это. Но это и в той же степени важно... Люди видят, как сильно они нужны (переговоры с Россией), поэтому то, что мы сейчас видим, является дополнительной причиной продолжать идти этим путем: четко проговаривать, что если дойдет до военной активности против Украины, то это будет дорого стоить, но в то же время использовать все каналы переговоров, чтобы создать перспективы для Европы, которые делали бы возможной общую безопасность. Речь идет об этом. Мы хотим общей безопасности. Территориальная целостность является неотъемлемой частью этого", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.Он отметил, что правительство ФРГ работает в различных форматах над этим. "Министр иностранных дел (Анналена Бербок) тесно координируемся по этому вопросу", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, с каким посланием Бербок отправится в Москву 18 января.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html
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в мире, сша, марк рютте, нато, совет россия-нато, обсе, олаф шольц, россия, анналена бербок
19:56 13.01.2022
 
Шольц сделал вывод по итогам переговоров России и стран Запада

Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры России и стран Запада сложными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости. Переговоры стран Запада с Россией по вопросам безопасности являются сложными, но в равной степени они и необходимы для достижения "общей безопасности" в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 22:06
"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО
"Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы – между Россией и США, в рамках в Совета Россия-НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно – все видят это. Но это и в той же степени важно... Люди видят, как сильно они нужны (переговоры с Россией), поэтому то, что мы сейчас видим, является дополнительной причиной продолжать идти этим путем: четко проговаривать, что если дойдет до военной активности против Украины, то это будет дорого стоить, но в то же время использовать все каналы переговоров, чтобы создать перспективы для Европы, которые делали бы возможной общую безопасность. Речь идет об этом. Мы хотим общей безопасности. Территориальная целостность является неотъемлемой частью этого", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Он отметил, что правительство ФРГ работает в различных форматах над этим. "Министр иностранных дел (Анналена Бербок) тесно координируемся по этому вопросу", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, с каким посланием Бербок отправится в Москву 18 января.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 22:33
Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреСШАМарк РюттеНАТОСовет Россия-НАТООБСЕОлаф ШольцРоссияАнналена Бербок
 
 
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