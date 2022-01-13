https://ria.ru/20220113/sholts-1767735077.html

Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"

Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки" - РИА Новости, 13.01.2022

Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:02

2022-01-13T19:02

2022-01-13T19:23

в мире

германия

"нормандская четверка"

берлин (город)

марк рютте

олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров."Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.Шольц не уточнил уровень переговорщиков.

https://ria.ru/20211228/diplomatiya-1765794237.html

германия

берлин (город)

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в мире, германия, "нормандская четверка", берлин (город), марк рютте, олаф шольц