https://ria.ru/20220113/sholts-1767735077.html
Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"
Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки" - РИА Новости, 13.01.2022
Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:02
2022-01-13T19:02
2022-01-13T19:23
в мире
германия
"нормандская четверка"
берлин (город)
марк рютте
олаф шольц
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров."Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.Шольц не уточнил уровень переговорщиков.
https://ria.ru/20211228/diplomatiya-1765794237.html
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в мире, германия, "нормандская четверка", берлин (город), марк рютте, олаф шольц
19:02 13.01.2022 (обновлено: 19:23 13.01.2022)
Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"
Канцлер ФРГ Шольц анонсировал переговоры представителей "нормандской четверки"