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Сообщения о минировании школ в Архангельске оказались ложными
Сообщения о минировании школ в Архангельске оказались ложными - РИА Новости, 13.01.2022
Сообщения о минировании школ в Архангельске оказались ложными
Информация о "минировании" архангельских школ, из-за которой все учащиеся в четверг были переведены на дистанционный формат занятий, не подтвердилась, сообщили... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:27
2022-01-13T17:27
2022-01-13T17:27
происшествия
архангельск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Информация о "минировании" архангельских школ, из-за которой все учащиеся в четверг были переведены на дистанционный формат занятий, не подтвердилась, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ."По результатам обследования учреждений специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.В четверг поступила информация о "минировании" учебных заведений города Архангельска. Власти города приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение. Правоохранительные органы обследовали здания, в настоящее время все объекты работают в штатном режиме.В четверг подобные сообщения о "минировании" получили различные учреждения Самары, Саратова, Красноярска и Томска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, архангельск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий
Сообщения о минировании школ в Архангельске оказались ложными
УФСБ: сообщения о минировании школ в Архангельске не подтвердились