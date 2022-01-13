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В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу
В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу - РИА Новости, 13.01.2022
В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу
Подросток задержан за рассылку ложных сообщений о планируемом вооруженном нападении на школу в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:24
2022-01-13T13:24
2022-01-13T13:59
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
керчь
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Подросток задержан за рассылку ложных сообщений о планируемом вооруженном нападении на школу в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Учащийся 9-го класса в одной из социальных сетей… осуществил рассылку текстовых сообщений о планируемом вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение. В ходе осмотра здания школы, а также прилегающей к нему территории сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в релизе.Подросток задержан и признал вину. Следствием установлено, что он направил сообщения из хулиганских побуждений по причине "острой неприязни к учащимся и преподавательскому составу учебного заведения".Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керчь, россия, ложные сообщения о минировании зданий
13:24 13.01.2022 (обновлено: 13:59 13.01.2022)
В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу
В Керчи девятиклассника задержали за рассылку сообщений о планируемом нападении на школу