https://ria.ru/20220113/shkola-1767652776.html

В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу

В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу - РИА Новости, 13.01.2022

В Керчи подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу

Подросток задержан за рассылку ложных сообщений о планируемом вооруженном нападении на школу в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:24

2022-01-13T13:24

2022-01-13T13:59

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

керчь

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Подросток задержан за рассылку ложных сообщений о планируемом вооруженном нападении на школу в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Учащийся 9-го класса в одной из социальных сетей… осуществил рассылку текстовых сообщений о планируемом вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение. В ходе осмотра здания школы, а также прилегающей к нему территории сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в релизе.Подросток задержан и признал вину. Следствием установлено, что он направил сообщения из хулиганских побуждений по причине "острой неприязни к учащимся и преподавательскому составу учебного заведения".Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767606603.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керчь, россия, ложные сообщения о минировании зданий