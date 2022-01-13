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Архангельские школы перевели на дистант из-за угроз минирования зданий
Архангельские школы перевели на дистант из-за угроз минирования зданий - РИА Новости, 13.01.2022
Архангельские школы перевели на дистант из-за угроз минирования зданий
Власти Архангельска приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение в четверг из-за поступивших анонимных угроз о минировании зданий,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:25
2022-01-13T17:25
происшествия
архангельск
ложные сообщения о минировании зданий
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Архангельска приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение в четверг из-за поступивших анонимных угроз о минировании зданий, сообщается на сайте мэрии."В связи с поступившей информацией о минировании зданий, школы будут обследованы соответствующими органами. Принято решение временно перевести учеников всех школ города на дистанционное обучение, включая вторые смены", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что главная задача – оперативно обеспечить безопасность детей. В связи с тем, что у школ есть возможность предоставить образовательные услуги удаленно, принято решение о переводе учащихся на дистанционное обучение.Администрация Архангельска просит родителей школьников сохранять спокойствие и проконтролировать детей.В среду в Архангельске из-за подобных угроз были эвакуированы здания арбитражного суда и мэрии. Угрозы не подтвердились.
https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html
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происшествия, архангельск, ложные сообщения о минировании зданий
10:25 13.01.2022 (обновлено: 17:25 13.01.2022)
 
Архангельские школы перевели на дистант из-за угроз минирования зданий

Архангельские школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования зданий

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн-занятий
Девочка во время онлайн-занятий - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Архангельска приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение в четверг из-за поступивших анонимных угроз о минировании зданий, сообщается на сайте мэрии.
"В связи с поступившей информацией о минировании зданий, школы будут обследованы соответствующими органами. Принято решение временно перевести учеников всех школ города на дистанционное обучение, включая вторые смены", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что главная задача – оперативно обеспечить безопасность детей. В связи с тем, что у школ есть возможность предоставить образовательные услуги удаленно, принято решение о переводе учащихся на дистанционное обучение.
Администрация Архангельска просит родителей школьников сохранять спокойствие и проконтролировать детей.
В среду в Архангельске из-за подобных угроз были эвакуированы здания арбитражного суда и мэрии. Угрозы не подтвердились.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 13:10
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге
 
ПроисшествияАрхангельскЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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