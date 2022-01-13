https://ria.ru/20220113/shansy-1767670545.html

Рябков оценил шансы, что США пойдут навстречу по вопросам безопасности

Рябков оценил шансы, что США пойдут навстречу по вопросам безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Рябков оценил шансы, что США пойдут навстречу по вопросам безопасности

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, говоря о шансах на то, что США и НАТО пойдут навстречу России по предложениям безопасности, заявил, что надежда... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:33

2022-01-13T14:33

2022-01-13T22:40

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, говоря о шансах на то, что США и НАТО пойдут навстречу России по предложениям безопасности, заявил, что надежда всегда умирает последней, но уверенности нет."Я всегда сторонник диалога. Всегда диалог лучше конфронтации, лучше молчания, лучше какой-то имитации, лучше попадания в ловушки позиционные... Надежда всегда умирает последней, но в данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.Он подчеркнул, что не видит оснований вновь собираться в ближайшее время для обсуждения этих же самых тем без прояснения, "есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html

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в мире, сша, европа, сергей рябков, нато, совет россия-нато, россия