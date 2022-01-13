14:33 13.01.2022 (обновлено: 22:40 13.01.2022)
Рябков оценил шансы, что США пойдут навстречу по вопросам безопасности
Замглавы МИД Рябков не увидел оснований для новых переговоров с США и НАТО по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, говоря о шансах на то, что США и НАТО пойдут навстречу России по предложениям безопасности, заявил, что надежда всегда умирает последней, но уверенности нет.
"Я всегда сторонник диалога. Всегда диалог лучше конфронтации, лучше молчания, лучше какой-то имитации, лучше попадания в ловушки позиционные... Надежда всегда умирает последней, но в данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.
Он подчеркнул, что не видит оснований вновь собираться в ближайшее время для обсуждения этих же самых тем без прояснения, "есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.