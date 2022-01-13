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Следующие шаги по безопасности определят после ответа Запада, заявил Лавров
Следующие шаги по безопасности определят после ответа Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Следующие шаги по безопасности определят после ответа Запада, заявил Лавров
РФ дождется от США и НАТО письменной реакции на предложения о гарантиях безопасности, потом определит дальнейшие шаги, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:10
2022-01-13T16:10
2022-01-13T16:10
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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ дождется от США и НАТО письменной реакции на предложения о гарантиях безопасности, потом определит дальнейшие шаги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нам обещана письменная реакция, мы ее дождемся, потом будем определять свои дальнейшие шаги", - сказал министр в интервью программе "Большая Игра" на Первом канале.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767682537.html
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в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия
Следующие шаги по безопасности определят после ответа Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: дальнейшие шаги по гарантиям определят после письменного ответа Запада