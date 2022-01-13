https://ria.ru/20220113/serbiya-1767660445.html

В Сербии подадут два новых иска к НАТО за бомбардировки ураном

В Сербии подадут два новых иска к НАТО за бомбардировки ураном - РИА Новости, 13.01.2022

В Сербии подадут два новых иска к НАТО за бомбардировки ураном

В Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обедненного урана в 1999 году, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:00

2022-01-13T14:00

2022-01-13T14:00

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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. В Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обедненного урана в 1999 году, заявил РИА Новости адвокат Срджан Алексич.Первый иск к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года в Сербии с применением обедненного урана, был подан 20 января 2021 года. Речь идет об онкобольном офицере югославской армии, чье имя не раскрывается в интересах процесса. Над сбором доказательств адвокат из города Ниш Срджан Алексич работал несколько лет."Мы 20 января подаем два новых иска в суд в Белграде от двух пострадавших и надеемся, что затем каждый месяц будем подавать по два-три. Требуются время и средства для эксперта по взрывчатым веществам и средствам поражения, а также заключения судмедэксперта. Необходимо ясно доказать, что в том месте, где находились истцы, НАТО произвела бомбардировки обедненным ураном. Также предстоит доказать, что рак у истцов вызван радиацией от урана НАТО", - заявил юрист агентству."НАТО на территории Сербии использовала обедненный уран, хотя могла, имея превосходство в силе, использовать конвенционное оружие. Но они применили оружие, которое дает долгосрочный пагубный эффект и еще миллионы лет будут последствия для всего населения. Это военное преступление, и Североатлантический альянс должен возместить ущерб гражданам Сербии", - подчеркнул Алексич.По его данным, иск, поданный в январе прошлого года, был направлен в штаб-квартиру НАТО, но у адвоката до сих пор нет информации о его получении. Он уточнил, что суд может доставить иск через представительство НАТО при минобороны Сербии или другими законными способами. По словам юриста, сербское законодательство позволяет Высшему суду в Белграде вынести вердикт НАТО вне зависимости от участия Североатлантического альянса в процессе, если он не ответит на иск.Как было и в случае западноевропейских военнослужащих, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО близ радиоактивных боеприпасов и на местах их применения, Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсации ущерба в размере не менее 300 тысяч евро. Помогает сербскому адвокату итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился 253 решения судов, которые уже вступили в силу в Европе.По данным Тартальи, в Италии число военных, которые заболели раком, составляет 7,6 тысячи, скончались около 400 из них, он представляет интересы 500 человек. Речь идет о заболеваниях, вызванных использованием обедненного урана, у итальянских военнослужащих, которые служили на Балканах от Боснии и Герцеговины, где НАТО впервые применила обедненный уран, до Косово и Метохии.По словам юристов, большую помощь данным искам оказывает решение Окружного суда Белграда 2001 года, которым руководители НАТО, такие как американский генерал Уэсли Кларк и экс-генсек НАТО Хавьер Солана, были признаны виновными за военные преступления против населения Сербии. В материалах этого дела точно перечислены даты и места применения авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном.

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html

https://ria.ru/20200324/1569064067.html

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в мире, италия, косово, босния и герцеговина, нато, уэсли кларк, хавьер солана