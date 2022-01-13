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Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ
Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2022
Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ
Стриминговый сервис Netflix находится на ранней разработки двух сиквелов комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Deadline со ссылкой на свои... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:25
2022-01-13T15:25
2022-01-13T15:25
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
райан рейнольдс (актер)
галь гадот
фбр
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix находится на ранней разработки двух сиквелов комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. По данным издания, режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария. К производству планируют приступить в начале 2023 года. Но все будет зависеть от занятости исполнителей главных ролей: Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.В Netflix хотят, чтобы зрители снова увидели на экранах это трио, а еще добавить новых персонажей и сделать предстоящие фильмы в духе франшизы о "Друзьях Оушена". "Красное уведомление" считается одним из самых успешных проектов на Netflix и одним из самых затратных (по некоторым данным бюджет картины составил 200 миллионов долларов). Боевик вышел в начале ноября и все еще находится в десятке самых просматриваемых фильмов на Netflix. В ленте рассказывают об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон). Он лучше всех умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник Нолан Бут (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства, которую называют Ладьей (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, райан рейнольдс (актер), галь гадот, фбр, дуэйн джонсон
Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ
Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix находится на ранней разработки двух сиквелов комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает
Deadline со ссылкой на свои источники.
По данным издания, режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария.
К производству планируют приступить в начале 2023 года. Но все будет зависеть от занятости исполнителей главных ролей: Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.
В Netflix хотят, чтобы зрители снова увидели на экранах это трио, а еще добавить новых персонажей и сделать предстоящие фильмы в духе франшизы о "Друзьях Оушена".
"Красное уведомление" считается одним из самых успешных проектов на Netflix и одним из самых затратных (по некоторым данным бюджет картины составил
200 миллионов долларов). Боевик вышел в начале ноября и все еще находится в десятке самых просматриваемых фильмов на Netflix.
В ленте рассказывают об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон). Он лучше всех умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник Нолан Бут (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства, которую называют Ладьей (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.
Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру.