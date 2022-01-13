https://ria.ru/20220113/sequel-1767657298.html

Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ

Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2022

Netflix создаст два сиквела экшен-комедии "Красное уведомление", пишут СМИ

Стриминговый сервис Netflix находится на ранней разработки двух сиквелов комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Deadline со ссылкой на свои... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

райан рейнольдс (актер)

галь гадот

фбр

дуэйн джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767656456_224:0:1824:900_1920x0_80_0_0_73a15a42a3029a660b8f6163fff80cac.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix находится на ранней разработки двух сиквелов комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. По данным издания, режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария. К производству планируют приступить в начале 2023 года. Но все будет зависеть от занятости исполнителей главных ролей: Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.В Netflix хотят, чтобы зрители снова увидели на экранах это трио, а еще добавить новых персонажей и сделать предстоящие фильмы в духе франшизы о "Друзьях Оушена". "Красное уведомление" считается одним из самых успешных проектов на Netflix и одним из самых затратных (по некоторым данным бюджет картины составил 200 миллионов долларов). Боевик вышел в начале ноября и все еще находится в десятке самых просматриваемых фильмов на Netflix. В ленте рассказывают об агенте ФБР Джоне Хартли (Джонсон). Он лучше всех умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник Нолан Бут (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства, которую называют Ладьей (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру.

https://ria.ru/20211229/netflix-1765969842.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, райан рейнольдс (актер), галь гадот, фбр, дуэйн джонсон