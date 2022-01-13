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Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области
Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области - РИА Новости, 13.01.2022
Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области
Многодетные семьи Подмосковья теперь смогут быстрее оформить свой статус и начать получать выплаты от государства. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:43
2022-01-13T19:43
2022-01-13T19:43
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья теперь смогут быстрее оформить свой статус и начать получать выплаты от государства. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина объяснила, что пять разных услуг объединили. Теперь достаточно подать одно заявление в электронном виде.Он уточнила, что таким образом теперь можно получить сразу и удостоверение многодетной семьи, и выплату на школьную форму, и социальную карту, и компенсации за коммунальные платежи и бесплатное питание в школе.Оформление заявления, по словам Каклюгиной, занимает около 10 минут.Готовую социальную карту нужно будет получить в МФЦ, а электронное удостоверение многодетной семьи появится в личном кабинете на портале "Госуслуги".
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Многодетные семьи Подмосковья теперь смогут быстрее оформить свой статус и начать получать выплаты от государства. Об этом сообщил телеканал "360"
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Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина объяснила, что пять разных услуг объединили. Теперь достаточно подать одно заявление в электронном виде.
"В Подмосковье оформить статус многодетной семьи стало намного удобнее", — подчеркнула Каклюгина.
Он уточнила, что таким образом теперь можно получить сразу и удостоверение многодетной семьи, и выплату на школьную форму, и социальную карту, и компенсации за коммунальные платежи и бесплатное питание в школе.
Оформление заявления, по словам Каклюгиной, занимает около 10 минут.
"Никакой бумажной волокиты. Больше не нужно ходить в МФЦ на сверку документов, а заявление рассматривается не более семи рабочих дней", — уточнила она.
Готовую социальную карту нужно будет получить в МФЦ, а электронное удостоверение многодетной семьи появится в личном кабинете на портале "Госуслуги".