https://ria.ru/20220113/semya-1767742321.html

Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области

Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области - РИА Новости, 13.01.2022

Оформление статуса многодетной семьи упростили в Московской области

Многодетные семьи Подмосковья теперь смогут быстрее оформить свой статус и начать получать выплаты от государства. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:43

2022-01-13T19:43

2022-01-13T19:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767742017_0:424:2886:2047_1920x0_80_0_0_77177616903f9e4a71611f0d26253e65.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья теперь смогут быстрее оформить свой статус и начать получать выплаты от государства. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина объяснила, что пять разных услуг объединили. Теперь достаточно подать одно заявление в электронном виде.Он уточнила, что таким образом теперь можно получить сразу и удостоверение многодетной семьи, и выплату на школьную форму, и социальную карту, и компенсации за коммунальные платежи и бесплатное питание в школе.Оформление заявления, по словам Каклюгиной, занимает около 10 минут.Готовую социальную карту нужно будет получить в МФЦ, а электронное удостоверение многодетной семьи появится в личном кабинете на портале "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)