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"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников
"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников - РИА Новости, 13.01.2022
"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников
Со следующей недели Сбербанк увеличит число сотрудников, работающих дистанционно, до 50 процентов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:12
2022-01-13T13:29
герман греф
сбербанк россии
сергей собянин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Со следующей недели Сбербанк увеличит число сотрудников, работающих дистанционно, до 50 процентов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф."Мы с понедельника отправляем 50 процентов на удаленку, все совещания переводим в виртуальный режим", — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, комментируя рост заболеваемости COBID-19.Ранее банк заявлял, что в удаленном режиме работают 30 процентов его сотрудников.Накануне президент Владимир Путин предупредил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация будет более критической, чем в предыдущие волны, и призвал усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Как следует из опроса РИА Новости, большинство российских банков пока не планируют увеличивать число сотрудников, работающих дистанционно: многие из них и так уже не ходят в офисы, а остальные имеют иммунитет и регулярно проходят тестирование.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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герман греф, сбербанк россии, сергей собянин
12:12 13.01.2022 (обновлено: 13:29 13.01.2022)
 
"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников

Глава "Сбербанка" Греф: с понедельника число сотрудников на удаленке вырастет до 50%

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Клиентские менеджеры в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Со следующей недели Сбербанк увеличит число сотрудников, работающих дистанционно, до 50 процентов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы с понедельника отправляем 50 процентов на удаленку, все совещания переводим в виртуальный режим", — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, комментируя рост заболеваемости COBID-19.
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Ранее банк заявлял, что в удаленном режиме работают 30 процентов его сотрудников.
Накануне президент Владимир Путин предупредил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация будет более критической, чем в предыдущие волны, и призвал усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
Как следует из опроса РИА Новости, большинство российских банков пока не планируют увеличивать число сотрудников, работающих дистанционно: многие из них и так уже не ходят в офисы, а остальные имеют иммунитет и регулярно проходят тестирование.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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