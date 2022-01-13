https://ria.ru/20220113/sberbank-1767633352.html

"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников

"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников - РИА Новости, 13.01.2022

"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников

Со следующей недели Сбербанк увеличит число сотрудников, работающих дистанционно, до 50 процентов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:12

2022-01-13T12:12

2022-01-13T13:29

герман греф

сбербанк россии

сергей собянин

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Со следующей недели Сбербанк увеличит число сотрудников, работающих дистанционно, до 50 процентов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф."Мы с понедельника отправляем 50 процентов на удаленку, все совещания переводим в виртуальный режим", — сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, комментируя рост заболеваемости COBID-19.Ранее банк заявлял, что в удаленном режиме работают 30 процентов его сотрудников.Накануне президент Владимир Путин предупредил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация будет более критической, чем в предыдущие волны, и призвал усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Как следует из опроса РИА Новости, большинство российских банков пока не планируют увеличивать число сотрудников, работающих дистанционно: многие из них и так уже не ходят в офисы, а остальные имеют иммунитет и регулярно проходят тестирование.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767630586.html

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герман греф, сбербанк россии, сергей собянин