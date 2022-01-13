https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767759956.html

В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине

В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 13.01.2022

В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине

Санкции против России в случае "эскалации на Украине" являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры, заявил на брифинге советник президента РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:44

2022-01-13T23:44

2022-01-13T23:55

в мире

украина

сша

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Санкции против России в случае "эскалации на Украине" являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы. Но помните, санкции – лишь одна часть от того…, что мы будем делать в случае потенциального вторжения России на Украину", - сказал Салливан."У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации", - добавил он, указав при этом, что цель США и союзников "не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход", соответствующий их принципам и интересам.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767736766.html

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан