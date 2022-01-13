https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767757841.html

Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"

Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"

Глава международного комитета сената США Роберт Менендез призвал коллег проголосовать против законопроекта о немедленном ужесточении американских санкций против РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:18

2022-01-13T23:18

2022-01-13T23:19

в мире

украина

сша

германия

санкции в отношении россии

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

санкции сша против "северного потока — 2"

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Глава международного комитета сената США Роберт Менендез призвал коллег проголосовать против законопроекта о немедленном ужесточении американских санкций против газопровода "Северный поток 2", доказывая, что такой шаг ослабит единство западных союзников и лишит их важного рычага влияния на политику России.На рассмотрении верхней палаты конгресса инициатива сенатора-республиканца Теда Круза, которая предписывает президенту США ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры."Введение санкций против "Северного потока 2" сейчас, в этот критический момент, будет иметь эффект, обратный сдерживанию (президента РФ Владимира) Путина. Это может даже стать предлогом, которого ищет Путин. Сейчас мы знаем, что Путин хочет, чтобы "Северный поток 2" был введен в строй", - сказал Менендез перед голосованием.Он добавил, что новое правительство Германии поставило на паузу сертификацию проекта, и от ввода в эксплуатацию его отделяют месяцы."Сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния", - добавил Менендез.Он предупредил, что требуемые Крузом санкции отразятся на немецких компаниях и гражданах, вызвав напряжение между трансатлантическими союзниками. Сам Менендез накануне представил проект беспрецедентных санкций против ключевых секторов экономики России, первых лиц государства, а также "Северного потока 2" на случай агрессии России против Украины.Россия отвергает приписываемые ей Западом агрессивные замыслы в отношении соседней страны.

https://ria.ru/20220113/gaz-1767757016.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767675322.html

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767681275.html

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в мире, украина, сша, германия, санкции в отношении россии, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), санкции сша против "северного потока — 2", россия