https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767756352.html
В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Администрация США против предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта о санкциях в отношении "Северного потока 2", заявил Белый дом в преддверии... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:59
2022-01-13T22:59
2022-01-13T23:05
сша
в мире
украина
санкции в отношении россии
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Администрация США против предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта о санкциях в отношении "Северного потока 2", заявил Белый дом в преддверии голосования законодателей."Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком 2", - говорится в заявлении Белого дома.Отмечается, что администрация не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом он "подорвет единство европейских союзников".
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сша, в мире, украина, санкции в отношении россии, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас)
22:59 13.01.2022 (обновлено: 23:05 13.01.2022)
В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
В Белом доме не поддержали проект сенатора Круза о санкциях против "Северного потока — 2"