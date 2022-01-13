https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767756352.html

В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"

В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"

Администрация США против предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта о санкциях в отношении "Северного потока 2", заявил Белый дом в преддверии... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T22:59

2022-01-13T22:59

2022-01-13T23:05

сша

в мире

украина

санкции в отношении россии

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Администрация США против предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта о санкциях в отношении "Северного потока 2", заявил Белый дом в преддверии голосования законодателей."Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком 2", - говорится в заявлении Белого дома.Отмечается, что администрация не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом он "подорвет единство европейских союзников".

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767681275.html

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сша, в мире, украина, санкции в отношении россии, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас)