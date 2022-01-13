https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767731529.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года - РИА Новости, 13.01.2022
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года
Евросоюз официально сообщил о пролонгации антироссийских санкций, такое решение лидеры стран ЕС единогласно согласовали в декабре. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:49
2022-01-13T18:49
2022-01-13T22:22
россия
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евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз официально сообщил о пролонгации антироссийских санкций, такое решение лидеры стран ЕС единогласно согласовали в декабре."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев — до 31 июля 2022 года", — говорится в заявлении.Главы стран ЕС на саммите в Брюсселе в конце 2021 года также призвали Москву "приступить к выполнению Минских соглашений".Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. В частности некоторым банкам и компаниям ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Также существует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.Изначально ЕС ввел экономические ограничения 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с "полным выполнением Минских соглашений".С этого момента действие ограничений продлевают каждые полгода, перед этим страны ЕС оценивают выполнение договоренностей.Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767684081.html
https://ria.ru/20220113/ryabkov-1767672370.html
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html
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россия, в мире, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
18:49 13.01.2022 (обновлено: 22:22 13.01.2022)
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года