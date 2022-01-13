https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767684081.html
Лавров назвал идею парламента США ввести новые санкции нервным срывом
Лавров назвал идею парламента США ввести новые санкции нервным срывом - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров назвал идею парламента США ввести новые санкции нервным срывом
Глава МИД РФ Сергей Ларов назвал нервным срывом предложение американского парламента ввести новые санкции против России. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:29
2022-01-13T15:29
2022-01-13T16:38
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Ларов назвал нервным срывом предложение американского парламента ввести новые санкции против России."Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить", - сказал министр в интервью программе "Большая Игра" на Первом канале."И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде, взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно", - добавил министр.Законопроект, представленный ранее сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/ssha-1767682693.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина
15:29 13.01.2022 (обновлено: 16:38 13.01.2022)
Лавров назвал идею парламента США ввести новые санкции нервным срывом
Глава МИД Лавров назвал идею парламента США о новых санкциях против России нервным срывом