15:09 13.01.2022 (обновлено: 16:25 13.01.2022)
Лавров пообещал ответ на возможные новые санкции США
Глава МИД Лавров пообещал ответ на возможные новые санкции США
Министр иностранных дел Сергей Лавров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Если США введут предлагаемые санкции против России, Москва не будет "махать дубиной", будет реагировать на реальное развитие событий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не будем никогда махать дубинкой (если США введут предлагаемые санкции - ред.) и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Мы не будем никогда махать дубинкой (если США введут предлагаемые санкции - ред.) и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.