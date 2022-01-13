https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767678543.html

Лавров пообещал ответ на возможные новые санкции США

Лавров пообещал ответ на возможные новые санкции США - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров пообещал ответ на возможные новые санкции США

Если США введут предлагаемые санкции против России, Москва не будет "махать дубиной", будет реагировать на реальное развитие событий, заявил министр иностранных РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:09

2022-01-13T15:09

2022-01-13T16:25

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Если США введут предлагаемые санкции против России, Москва не будет "махать дубиной", будет реагировать на реальное развитие событий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы не будем никогда махать дубинкой (если США введут предлагаемые санкции - ред.) и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html

сша

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия