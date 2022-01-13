https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767644675.html

В Кремле заявили о негативном отношении к возможным новым санкциям США

В Кремле заявили о негативном отношении к возможным новым санкциям США - РИА Новости, 13.01.2022

В Кремле заявили о негативном отношении к возможным новым санкциям США

Россия относится к возможным новым санкциям США крайне негативно и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:56

2022-01-13T12:56

2022-01-13T12:56

в мире

украина

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия относится к возможным новым санкциям США крайне негативно и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Относимся крайне негативно. И они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений. Они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения трехступенчатых переговоров", - сказал он журналистам."Поэтому ответ однозначный - негативно", - добавил он.Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767633691.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия