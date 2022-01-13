https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767643703.html

Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию

Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию - РИА Новости, 13.01.2022

Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию

Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, она априори... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:52

2022-01-13T12:52

2022-01-13T12:53

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сша

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, она априори бессмысленная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", - сказал Песков журналистам.Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, россия