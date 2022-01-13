https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767643703.html
Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию
Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию - РИА Новости, 13.01.2022
Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию
Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, она априори... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:52
2022-01-13T12:52
2022-01-13T12:53
в мире
сша
москва
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, она априори бессмысленная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", - сказал Песков журналистам.Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_c64d948a0eee683745781b8fe0d20e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, дмитрий песков, россия
12:52 13.01.2022 (обновлено: 12:53 13.01.2022)
Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию
Пресс-секретарь Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию