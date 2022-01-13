https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767633691.html
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США - РИА Новости, 13.01.2022
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:13
2022-01-13T12:13
2022-01-13T14:19
сша
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герман греф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий.Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
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сша, экономика, украина, альфа-банк, герман греф, втб, транскапиталбанк, россия
12:13 13.01.2022 (обновлено: 14:19 13.01.2022)
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Глава Сбербанка Греф о возможности новых санкций США: что будет, то будет, ко всему готовы