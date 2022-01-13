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Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США - РИА Новости, 13.01.2022
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:13
2022-01-13T14:19
сша
экономика
украина
альфа-банк
герман греф
втб
транскапиталбанк
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий.Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.
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сша, экономика, украина, альфа-банк, герман греф, втб, транскапиталбанк, россия
12:13 13.01.2022 (обновлено: 14:19 13.01.2022)
 
Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Греф о возможности новых санкций США: что будет, то будет, ко всему готовы

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", — прокомментировал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
08:00
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
 
СШАЭкономикаУкраинаАльфа-банкГерман ГрефВТБТранскапиталбанкРоссия
 
 
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