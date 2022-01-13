https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767633691.html

Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США - РИА Новости, 13.01.2022

Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:13

2022-01-13T12:13

2022-01-13T14:19

сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — он готов ко всем вариантам развития событий.Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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сша, экономика, украина, альфа-банк, герман греф, втб, транскапиталбанк, россия