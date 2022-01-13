https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html

В Британии раскрыли реальные последствия санкций против России

На Западе раскрыли реальные последствия санкций против России - РИА Новости, 13.01.2022

В Британии раскрыли реальные последствия санкций против России

Введение новых санкций не сдерживает, а делает Россию "еще упрямее". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бывшего посла Великобритании в России Энтони... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:24

2022-01-13T11:24

2022-01-13T15:08

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение новых санкций не сдерживает, а делает Россию "еще упрямее". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бывшего посла Великобритании в России Энтони Брентона.По словам дипломата, западные страны также продолжают упорствовать, в результате чего возрастает риск "очень, очень опасной конфронтации".Тем не менее Россия и США все-таки надеются избежать военного столкновения, считает Брентон.Подобного мнения придерживается и руководитель профильного политологического центра университета Джорджтауна Анджела Стент.Ранее сенаторы-демократы в США представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Документ предполагает ограничительные меры против российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов.В течение нескольких месяцев западные СМИ и политики утверждают, что Россия собирается напасть на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение вооруженных сил происходит в пределах территории страны: это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767593822.html

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767576782.html

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