https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html
В Британии раскрыли реальные последствия санкций против России
На Западе раскрыли реальные последствия санкций против России - РИА Новости, 13.01.2022
В Британии раскрыли реальные последствия санкций против России
Введение новых санкций не сдерживает, а делает Россию "еще упрямее". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бывшего посла Великобритании в России Энтони... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:24
2022-01-13T11:24
2022-01-13T15:08
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение новых санкций не сдерживает, а делает Россию "еще упрямее". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бывшего посла Великобритании в России Энтони Брентона.По словам дипломата, западные страны также продолжают упорствовать, в результате чего возрастает риск "очень, очень опасной конфронтации".Тем не менее Россия и США все-таки надеются избежать военного столкновения, считает Брентон.Подобного мнения придерживается и руководитель профильного политологического центра университета Джорджтауна Анджела Стент.Ранее сенаторы-демократы в США представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Документ предполагает ограничительные меры против российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов.В течение нескольких месяцев западные СМИ и политики утверждают, что Россия собирается напасть на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение вооруженных сил происходит в пределах территории страны: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767593822.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, энтони брентон, россия
11:24 13.01.2022 (обновлено: 15:08 13.01.2022)
На Западе раскрыли реальные последствия санкций против России
Экс-посол Великобритании Брентон: санкции не сдерживают Россию, а делают еще упрямее