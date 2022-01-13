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Россию не запугать "калечащими" санкциями США, заявил Антонов
Россию не запугать "калечащими" санкциями США, заявил Антонов - РИА Новости, 13.01.2022
Россию не запугать "калечащими" санкциями США, заявил Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "провокационным и бесперспективным" разработанный американскими законодателями проект "калечащих" антироссийских санкций... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:17
2022-01-13T07:36
в мире
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "провокационным и бесперспективным" разработанный американскими законодателями проект "калечащих" антироссийских санкций и отверг приписываемые России планы вторжения на Украину как "плод больного воображения" местных русофобов.Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Он повторил, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении Украины"."Утверждения о якобы вынашиваемом нашей страной плане нападения на соседнее государство – это плод больного воображения местных русофобски настроенных кругов. Результат их психического расстройства", - сказал Антонов."Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", - добавил он.Посол сказал, что подобное давление выглядит как проявление неспособности США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров. Американским законодателям он порекомендовал заняться "формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса", отказавшись от угроз в адрес России."Мы – против конфронтации. Наш выбор – выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия, вашингтон (город)
07:17 13.01.2022 (обновлено: 07:36 13.01.2022)
 
Россию не запугать "калечащими" санкциями США, заявил Антонов

Посол Антонов: проекты антироссийских санкций в США провокационны и бесперспективны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "провокационным и бесперспективным" разработанный американскими законодателями проект "калечащих" антироссийских санкций и отверг приписываемые России планы вторжения на Украину как "плод больного воображения" местных русофобов.
Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями", - заявил посол.
Он повторил, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении Украины".
"Утверждения о якобы вынашиваемом нашей страной плане нападения на соседнее государство – это плод больного воображения местных русофобски настроенных кругов. Результат их психического расстройства", - сказал Антонов.
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"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", - добавил он.
Посол сказал, что подобное давление выглядит как проявление неспособности США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров. Американским законодателям он порекомендовал заняться "формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса", отказавшись от угроз в адрес России.
"Мы – против конфронтации. Наш выбор – выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях", - сказал Антонов.
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В миреСШААнатолий АнтоновРоссияВашингтон (город)
 
 
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