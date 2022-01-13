https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767592411.html
США предложили ввести санкции ООН против пяти лиц за связи с КНДР
США предложили ввести санкции ООН против пяти лиц за связи с КНДР - РИА Новости, 13.01.2022
США предложили ввести санкции ООН против пяти лиц за связи с КНДР
США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:30
2022-01-13T06:30
2022-01-13T06:42
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ООН, 13 янв — РИА Новости. США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, сообщил РИА Новости американский дипломат.В среду власти США ввели санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае."США предложили подвергнуть санкциям ООН пять человек, которые были внесены (в санкционные списки) минфином (США) ранее сегодня. Мы продолжаем координировать свои действия с партнерами, чтобы подготовить внесение (в санкционные списки ООН) трех дополнительных физических и юридических лиц, внесенных государством", — сказал собеседник агентства.При этом он не уточнил, входит ли россиянин в число пяти лиц, против которых предлагается ввести санкции ООН.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд написала в Twitter, что Вашингтон "предлагает санкции ООН после шести пусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года".
https://ria.ru/20220112/raketa-1767423773.html
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), россия, линда томас-гринфилд
06:30 13.01.2022 (обновлено: 06:42 13.01.2022)
США предложили ввести санкции ООН против пяти лиц за связи с КНДР
США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц за связи с КНДР