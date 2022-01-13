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https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767590836.html
США предложили ввести санкции ООН против КНДР
США предложили ввести санкции ООН против КНДР - РИА Новости, 13.01.2022
США предложили ввести санкции ООН против КНДР
США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы, сообщила постоянный представитель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:58
2022-01-13T05:15
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
санкции
вашингтон
россия
линда томас-гринфилд
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы, сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.Ранее власти США ввели санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), санкции, вашингтон, россия, линда томас-гринфилд
04:58 13.01.2022 (обновлено: 05:15 13.01.2022)
 
США предложили ввести санкции ООН против КНДР

Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР за ракетные пуски

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы, сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.

"США предлагают санкции ООН после шести пусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года", — написала она в Twitter, добавив, что каждый из таких пусков нарушал резолюции ООН.

Ранее власти США ввели санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
02:11
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)СанкцииВашингтонРоссияЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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