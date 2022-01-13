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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.01.2022
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона, сообщается на сайте администрации города. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T05:05
2022-01-13T05:05
2022-01-13T07:55
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
сергей надсадный
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона, сообщается на сайте администрации города.Он подчеркнул, что все управляющие компании должны срочно включиться в работу по уборке снега.Отмечается, что ситуацию осложняет общая длительность циклона, который не прекращается уже второй день и, по прогнозам синоптиков, продлится до пятницы.Как уточняется, в городе уже выпало 34 процента от среднемесячной нормы осадков.
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, сергей надсадный
05:05 13.01.2022 (обновлено: 07:55 13.01.2022)
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
Мэр Южно-Сахалинска Надсадный: в городе ввели режим ЧС, связанный с расчисткой дорог