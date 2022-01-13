https://ria.ru/20220113/saakashvili-1767667654.html

Саакашвили извинился перед людьми, арестованными за помощь экс-президенту

Саакашвили извинился перед людьми, арестованными за помощь экс-президенту - РИА Новости, 13.01.2022

Саакашвили извинился перед людьми, арестованными за помощь экс-президенту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе извинился перед людьми, которых арестовали за содействие в пересечении... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:23

2022-01-13T14:23

2022-01-13T14:23

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767660627_428:0:3955:1984_1920x0_80_0_0_615dc4f7bd8d9c2a8e75d89c85673ede.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе извинился перед людьми, которых арестовали за содействие в пересечении им грузинской границы.В четверг Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Заседание транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями."В первую очередь хочу поблагодарить их за порядочность и хочу извиниться за то, что этим людям, которые своим трудом зарабатывают на кусок хлеба, пришлось из-за меня потерять несколько месяцев… Еще раз извиняюсь, что из-за меня люди пострадали. Меньше всего мне хотелось, чтобы этих людей как-то угнетали", - заявил Саакашвили.После возвращения Саакашвили на родину грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию по обвинению в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его передвижению по стране.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок

https://ria.ru/20220113/saakashvili-1767660689.html

https://ria.ru/20220101/gruziya-1766364556.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили