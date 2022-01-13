Саакашвили извинился перед людьми, арестованными за помощь экс-президенту
Саакашвили извинился перед людьми, арестованными за содействие в пересечении им границы
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе извинился перед людьми, которых арестовали за содействие в пересечении им грузинской границы.
В четверг Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Заседание транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.
"В первую очередь хочу поблагодарить их за порядочность и хочу извиниться за то, что этим людям, которые своим трудом зарабатывают на кусок хлеба, пришлось из-за меня потерять несколько месяцев… Еще раз извиняюсь, что из-за меня люди пострадали. Меньше всего мне хотелось, чтобы этих людей как-то угнетали", - заявил Саакашвили.
После возвращения Саакашвили на родину грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию по обвинению в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его передвижению по стране.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок