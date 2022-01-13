https://ria.ru/20220113/saakashvili-1767660689.html

Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса

Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса - РИА Новости, 13.01.2022

Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе сообщил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу страны из кризиса и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:01

2022-01-13T14:01

2022-01-13T14:01

в мире

грузия

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе сообщил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу страны из кризиса и нищеты.В четверг Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Заседание транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.Во время выступления он неоднократно отметил, что после прихода к власти партии "Грузинская мечта" во главе с экс-премьером Бидзиной Иванишвили Грузия впала в экономический кризис, стало больше бедных и нищих людей, ухудшилась работа социальных служб, всюду безработица, нет экономического и туристического развития."Этот зал построен мной, этот флаг позади вас тоже сделан мной, эта камера поставлена мной, поэтому мне не нужно объяснять, где я нахожусь. Все, что сделано в этой стране, все, что не испорчено до сих пор, сделано мной. В отличие от вас, я закончил четыре вуза. Я не уважаю суд Иванишвили",- заявил Саакашвили.Прокуроры и судья несколько раз просили Саакашвили "говорить по существу", на что адвокаты политика пояснили, что речь экс-президента является разъяснением причин его возвращения на родину.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/saakashvili-1766366304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/saakashvili-1766295008.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили