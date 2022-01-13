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Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса - РИА Новости, 13.01.2022
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе сообщил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу страны из кризиса и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:01
2022-01-13T14:01
в мире
грузия
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе сообщил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу страны из кризиса и нищеты.В четверг Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Заседание транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.Во время выступления он неоднократно отметил, что после прихода к власти партии "Грузинская мечта" во главе с экс-премьером Бидзиной Иванишвили Грузия впала в экономический кризис, стало больше бедных и нищих людей, ухудшилась работа социальных служб, всюду безработица, нет экономического и туристического развития."Этот зал построен мной, этот флаг позади вас тоже сделан мной, эта камера поставлена мной, поэтому мне не нужно объяснять, где я нахожусь. Все, что сделано в этой стране, все, что не испорчено до сих пор, сделано мной. В отличие от вас, я закончил четыре вуза. Я не уважаю суд Иванишвили",- заявил Саакашвили.Прокуроры и судья несколько раз просили Саакашвили "говорить по существу", на что адвокаты политика пояснили, что речь экс-президента является разъяснением причин его возвращения на родину.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/saakashvili-1766366304.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
14:01 13.01.2022
 
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу страны из кризиса

Саакашвили заявил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу Грузии из кризиса

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе сообщил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу страны из кризиса и нищеты.
В четверг Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Заседание транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.
"Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей", - заявил Саакашвили.
Во время выступления он неоднократно отметил, что после прихода к власти партии "Грузинская мечта" во главе с экс-премьером Бидзиной Иванишвили Грузия впала в экономический кризис, стало больше бедных и нищих людей, ухудшилась работа социальных служб, всюду безработица, нет экономического и туристического развития.
"Этот зал построен мной, этот флаг позади вас тоже сделан мной, эта камера поставлена мной, поэтому мне не нужно объяснять, где я нахожусь. Все, что сделано в этой стране, все, что не испорчено до сих пор, сделано мной. В отличие от вас, я закончил четыре вуза. Я не уважаю суд Иванишвили",- заявил Саакашвили.
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Прокуроры и судья несколько раз просили Саакашвили "говорить по существу", на что адвокаты политика пояснили, что речь экс-президента является разъяснением причин его возвращения на родину.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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