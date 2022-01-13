https://ria.ru/20220113/ryabkov-1767672370.html
Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, заявил Рябков
Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, заявил Рябков
Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, РФ никогда под давлением не прогибалась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:38
2022-01-13T14:38
2022-01-13T14:45
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, РФ никогда под давлением не прогибалась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы найдем альтернативы... Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.
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в мире, сша, россия, сергей рябков
14:38 13.01.2022 (обновлено: 14:45 13.01.2022)
Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США