https://ria.ru/20220113/ryabkov-1767668853.html

Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков

Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков

Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения минских соглашений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:27

2022-01-13T14:27

2022-01-13T14:42

в мире

украина

киев

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россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения минских соглашений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат ", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.

https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html

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в мире, украина, киев, сергей рябков, россия