https://ria.ru/20220113/ryabkov-1767668853.html
Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков
Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков
Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения минских соглашений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:27
2022-01-13T14:27
2022-01-13T14:42
в мире
украина
киев
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения минских соглашений, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат ", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.
https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сергей рябков, россия
14:27 13.01.2022 (обновлено: 14:42 13.01.2022)
Украина упивается иллюзией реванша, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша