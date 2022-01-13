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Рябков назвал позицию Запада по нерасширению НАТО двуличной
Рябков назвал позицию Запада по нерасширению НАТО двуличной - РИА Новости, 13.01.2022
Рябков назвал позицию Запада по нерасширению НАТО двуличной
Москва считает лукавой и двуличной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:25
2022-01-13T14:25
2022-01-13T14:39
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва считает лукавой и двуличной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.
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в мире, украина, грузия, нато, россия, москва, сергей рябков
14:25 13.01.2022 (обновлено: 14:39 13.01.2022)
Рябков назвал позицию Запада по нерасширению НАТО двуличной
Замглавы МИД Рябков назвал позицию Запада по нерасширению НАТО двуличной