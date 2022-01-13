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В Липецкой области не выявили незаконных рубок елей к Новому году
В Липецкой области не выявили незаконных рубок елей к Новому году - РИА Новости, 13.01.2022
В Липецкой области не выявили незаконных рубок елей к Новому году
Более 1,5 тысячи рейдов по незаконным рубкам елей и сосен, проведенных в Липецкой области в преддверии новогодних праздников, не выявили ни одного нарушителя,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:35
2022-01-13T11:35
2022-01-13T11:35
липецкая область
ель
вырубка деревьев
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Более 1,5 тысячи рейдов по незаконным рубкам елей и сосен, проведенных в Липецкой области в преддверии новогодних праздников, не выявили ни одного нарушителя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ранее ежегодно регистрировался рост нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойного молодняка в предновогодний период. Поэтому было принято решение организовать круглосуточное патрулирование хвойных насаждений представителями управления министерства внутренних дел РФ по Липецкой области совместно со специалистами управления лесного хозяйства.Артамонов отметил, что в декабре 2020-го перед Новым годом за незаконную рубку деревьев к ответственности были привлечены только два человека, в 2021 уже ни одного."Лес – это живой организм и ему необходима наша забота: и власти, и каждого жителя области. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220112/remont-1767466397.html
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ель, вырубка деревьев, игорь артамонов