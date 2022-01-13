https://ria.ru/20220113/rsmd-1767678949.html
Лавров заявил, что США и НАТО готовы обсуждать вопрос о ракетах в Европе
Лавров заявил, что США и НАТО готовы обсуждать вопрос о ракетах в Европе - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров заявил, что США и НАТО готовы обсуждать вопрос о ракетах в Европе
Один из конкретных результатов переговоров с США и НАТО - их готовность обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности в Европе, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:10
2022-01-13T15:10
2022-01-13T15:29
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сергей лавров
совет россия-нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Один из конкретных результатов переговоров с США и НАТО - их готовность обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас это вот один из конкретных результатов, который мы попросили зафиксировать на бумаге. Они сами сказали, что мы готовы обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Если он будет рассматриваться в отрыве от главного требования - нерасширения НАТО на восток, - он едва ли будет иметь существенное значение", - добавил глава МИД РФ.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html
https://ria.ru/20220113/lavrov-1767676498.html
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сша, европа, нато, россия, в мире, сергей лавров, совет россия-нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:10 13.01.2022 (обновлено: 15:29 13.01.2022)
Лавров заявил, что США и НАТО готовы обсуждать вопрос о ракетах в Европе
Глава МИД Лавров: США и НАТО дали понять, что готовы обсуждать новый режим РСМД в Европе