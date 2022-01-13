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С космодрома Восточный в 2022 году планируется провести пять пусков

С космодрома Восточный в 2022 году планируется провести пять пусков - РИА Новости, 13.01.2022

С космодрома Восточный в 2022 году планируется провести пять пусков

С космодрома Восточный в 2022 году планируется пять пусков, столько же было в прошлом году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:52

2022-01-13T10:52

2022-01-13T11:02

дмитрий рогозин

роскосмос

союз

oneweb

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. С космодрома Восточный в 2022 году планируется пять пусков, столько же было в прошлом году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам."Планируется пять пусков в 2022 году с космодрома Восточный", - заявил РогозинОн напомнил, что с Восточного в 2021 году также было проведено 5 пусков – ракетами "Союз" выводились спутники OneWeb.Всего в 2022 году, как Рогозин сообщил накануне, планируется около 30 российских пусков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дмитрий рогозин, роскосмос, союз, oneweb