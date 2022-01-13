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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/rfpi-1767720840.html
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.01.2022
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:58
2022-01-13T18:42
экономика
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцинация
кирилл дмитриев
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни", - сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума "Инвестиционные партнерства как защита от пандемии".Он отметил, что экспертное сообщество должно и может обсуждать такие острые темы, поскольку недобросовестная конкуренция в таких вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять из этих 12 организаций уже находятся под секторальными санкциями."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20211231/priznanie-1766278096.html
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экономика, российский фонд прямых инвестиций, вакцинация, кирилл дмитриев, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", в мире, россия, сша, гайдаровский форум, санкции
17:58 13.01.2022 (обновлено: 18:42 13.01.2022)
 
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: компании "большой фармы" лоббируют санкции против фонда

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни", - сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума "Инвестиционные партнерства как защита от пандемии".
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В Венгрии назвали ситуацию с непризнанием в ЕС "Спутника V" политической
Он отметил, что экспертное сообщество должно и может обсуждать такие острые темы, поскольку недобросовестная конкуренция в таких вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.
Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять из этих 12 организаций уже находятся под секторальными санкциями.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
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Распространение коронавирусаЭкономикаРоссийский фонд прямых инвестицийВакцинацияКирилл ДмитриевКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"В миреРоссияСШАГайдаровский форумСанкции
 
 
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