https://ria.ru/20220113/rfpi-1767720840.html

Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев

Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.01.2022

Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев

Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:58

2022-01-13T17:58

2022-01-13T18:42

экономика

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцинация

кирилл дмитриев

коронавирусы

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни", - сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума "Инвестиционные партнерства как защита от пандемии".Он отметил, что экспертное сообщество должно и может обсуждать такие острые темы, поскольку недобросовестная конкуренция в таких вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять из этих 12 организаций уже находятся под секторальными санкциями."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20211231/priznanie-1766278096.html

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