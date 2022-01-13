17:58 13.01.2022 (обновлено: 18:42 13.01.2022)
Компании "большой фармы" лоббируют санкции против РФПИ, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: компании "большой фармы" лоббируют санкции против фонда
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Компании "большой фармы" лоббируют санкции против Российского фонда прямых инвестиций, чтобы помешать продвижению вакцины "Спутник" в мире, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни", - сказал Дмитриев в ходе сессии Гайдаровского форума "Инвестиционные партнерства как защита от пандемии".
Он отметил, что экспертное сообщество должно и может обсуждать такие острые темы, поскольку недобросовестная конкуренция в таких вопросах имеет гуманитарные последствия для большого количества стран и людей.
Сенаторы США в среду представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять из этих 12 организаций уже находятся под секторальными санкциями.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.